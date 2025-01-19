Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru'yu Deplasmanda Yendi

Aras Kargo'dan Heyecan Dolu Zafer

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında, Aras Kargo, deplasmanda Kuzeyboru ile karşı karşıya geldi. Bu çekişmeli maçta Aras Kargo, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maç boyunca her iki takımda geçtiğimiz hafta gösterdikleri performansla dikkat çekti. Ancak Aras Kargo, son setlerde gösterdiği üstün oyunla galibiyete ulaşmayı başardı. Bu sonuç, Aras Kargo'nun ligdeki iddiasını güçlendirirken, Kuzeyboru için ise zorlu bir kayıp olarak kaydedildi.