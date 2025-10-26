Arca Çorum FK 0-0 Boluspor — Trendyol 1. Lig 11. Hafta

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Arca Çorum FK ile Boluspor 0-0 berabere kaldı; takımlar birer puan aldı.

Arca Çorum FK 0-0 Boluspor

Trendyol 1. Lig | 11. Hafta

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasındaki mücadelede Arca Çorum FK ile Boluspor karşılaştı.

Karşılaşma, gol sesi çıkmadan 0-0 sonuçlandı. Her iki takım da maçtan birer puanla ayrıldı.

Maç boyunca defansif düzenlerin ön planda olduğu gözlendi; her iki ekip de skoru değiştirecek gol fırsatlarını değerlendiremedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK ile Boluspor, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş (sağda) ve Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan (solda), karşılaşma öncesi birbirlerine başarı dileklerini iletti.

