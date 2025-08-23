Arca Çorum FK 2-1 Sarıyer: Tam mutlu, Can tartışmalı penaltıyı eleştirdi

Arca Çorum FK 2-1 SMS Grup Sarıyer: Tahsin Tam mutlu, Şenol Can tartışmalı penaltıyı eleştirdi

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında, Arca Çorum FK evinde SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından her iki teknik direktör de karşılaşmayı değerlendirdi.

Tahsin Tam'ın değerlendirmesi

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Kazandığımız için mutluyum" diyerek sözlerine başladı ve oyuncularını mücadeleleri için tebrik etti.

Tam, maçın iki farklı 45 dakikası olduğunu belirterek, "İlk 45 dakika, sezonun başından beri en iyi oynadığımız 45 dakikaydı. Rakibe nefes aldırmadan, tüm organizasyonu çok iyi şekillendirdi oyuncularım. İkinci 45 dakika bizim adımıza negatif geçti. 1-0 önde olduk, içgüdüler çok erken gelişti. Bununla ilgili gerekli müdahaleyi kesinlikle yapacağız. Golü yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon bizim için yine değerliydi. Orada bir kararlılık koyduk ki bu kararlılığı golü yemeden önce de koymalıydık. Topa biraz daha sahip olmalıydık. Maalesef onda biraz eksik kaldık," ifadelerini kullandı.

Tam, hakemle ilgili rakip teknik direktörün "hakemin tüm takdir haklarını Çorum FK'ye dönük kullandı" yorumuna katılmadığını belirterek, "Ben öyle bir şey görmedim. Penaltı, net penaltıydı. Maçın ilk yarısında maalesef bize yapılan faullerin hiçbirisini çalmadı" dedi.

Son olarak Tam, "Kazandığımız için mutluyum. İlk 45 dakika ortaya koyduğumuz muhteşem oyun için oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. İkinci 45 dakika içinde gerekli öz eleştiriyi yapıp çalışmalarımızı ona göre şekillendireceğiz." şeklinde konuştu.

Şenol Can'ın açıklamaları

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can, galibiyetten ötürü Çorum FK'yi tebrik ederek, maçın son anlarına dair itirazlarını dile getirdi: "Tartışmalı bir penaltıyla son saniye golü yedik. Gerçekten güzel bir maç oldu. Çorum FK gerçekten çok saygı duyduğumuz bir takım. İddialı bir takım kurmuşlardı."

Can, takımının planı başarılı şekilde uyguladığını, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele alıp skoru 1-1 yaptıklarını ancak "son saniyede yediğimiz penaltı golüyle, tartışılır bir penaltı kararıyla 2-1 sahadan mağlup ayrıldık" ifadeleriyle üzüntüsünü aktardı. Can ayrıca, "Hakem bütün takdir haklarını Çorum FK lehine kullandı" yorumunu yineledi.