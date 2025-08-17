Arca Çorum FK, Adana Demirspor'u 3-0 Devirdi

Trendyol 1. Lig | 2. hafta sonucu

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında, Arca Çorum FK deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma, Arca Çorum FK'nın net bir skorla galip geldiği bir müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçla Arca Çorum FK 2. haftayı galibiyetle tamamlarken, Adana Demirspor puan kaybı yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında, Adana Demirspor ile Arca Çorum FK, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Ali Fidan (43) ile Arca Çorum FK oyuncusu Erkan Kaş (39) mücadele etti.