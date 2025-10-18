Arca Çorum FK, Atakaş Hatayspor'u Deplasmanda 4-1 Yendi — Trendyol 1. Lig 10. Hafta

Arca Çorum FK, Atakaş Hatayspor'u Deplasmanda 4-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçın Özeti

Arca Çorum FK, rakibi Atakaş Hatayspor karşısında etkili bir performans sergileyerek maçı 4-1 kazandı. Karşılaşma boyunca alınan skor ve oyunun akışı, ev sahibi takım için zor anlar oluşturdu.

Sonuç

Atakaş Hatayspor: 1 - Arca Çorum FK: 4 — Bu sonuç, Trendyol 1. Lig 10. hafta fikstüründe kayıtlara geçti.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Atakaş Hatayspor ile Arca Çorum FK Mersin Stadı'nda karşılaştı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, seremonide hazır bulundu.