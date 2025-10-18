Arca Çorum FK, Atakaş Hatayspor'u Deplasmanda 4-1 Yendi — Trendyol 1. Lig 10. Hafta

Trendyol 1. Lig 10. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 21:17
Arca Çorum FK, Atakaş Hatayspor'u Deplasmanda 4-1 Yendi — Trendyol 1. Lig 10. Hafta

Arca Çorum FK, Atakaş Hatayspor'u Deplasmanda 4-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçın Özeti

Arca Çorum FK, rakibi Atakaş Hatayspor karşısında etkili bir performans sergileyerek maçı 4-1 kazandı. Karşılaşma boyunca alınan skor ve oyunun akışı, ev sahibi takım için zor anlar oluşturdu.

Sonuç

Atakaş Hatayspor: 1 - Arca Çorum FK: 4 — Bu sonuç, Trendyol 1. Lig 10. hafta fikstüründe kayıtlara geçti.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Atakaş Hatayspor ile Arca Çorum FK Mersin Stadı'nda karşılaştı....

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Atakaş Hatayspor ile Arca Çorum FK Mersin Stadı'nda karşılaştı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, seremonide hazır bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Atakaş Hatayspor ile Arca Çorum FK Mersin Stadı'nda karşılaştı....

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren Seçildi
2
Antalya'da 'Anadolu'da Sporun Öyküsü' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor
3
Atakaş Hatayspor 1-4 Arca Çorum FK — Almeida: 'Pes etmeyeceğiz'
4
Adana Demirspor 0-6 Sakaryaspor: Koray Palaz'tan penaltı ve hakem tepkisi
5
Trendyol Süper Lig 8. Hafta: Galatasaray Namağlup Liderliğini Sürdürdü
6
Sakaryaspor Başkanı Genç: 'Daha İyisini Bekliyorduk'
7
Samsun'da Futbol Şenliği ile Yetenekli Sporcular Belirleniyor

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)