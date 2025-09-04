Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor maçı için hazırlanıyor
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü evinde İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Antrenmanda eksik tek isim
Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmana, kısa süre önce elinden ameliyat edilen kaleci Hasan Hüseyin Akınay hariç bütün futbolcular katıldı.
Çalışmanın içeriği ve takvim
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından yenilenme çalışması yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, İmaj Altyapı Vanspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.