DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,07 0%
ALTIN
4.695,42 0,4%
BITCOIN
4.528.925,27 1,89%

Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig 5. haftasında 13 Eylül'de evinde İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:10
Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor maçı için hazırlanıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü evinde İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda eksik tek isim

Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmana, kısa süre önce elinden ameliyat edilen kaleci Hasan Hüseyin Akınay hariç bütün futbolcular katıldı.

Çalışmanın içeriği ve takvim

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından yenilenme çalışması yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, İmaj Altyapı Vanspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği Milli Arada Tek İdmanla Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
3
Galatasaray, ikas Eyüpspor Hazırlıklarına Başladı — İlkay Gündoğan İlk İdmana Çıktı
4
Beşiktaş, Başakşehir Maçı Öncesi Nevzat Demir'de Hazırlıklarını Sürdürdü
5
Gaziantep FK, 14 Eylül'deki Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
6
Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Kayserispor, Youssef Ait Bennasser'i 2 Yıllığına Transfer Etti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı