Arca Çorum FK, Kütahyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Hazırlıklar Çorum'da Sürüyor

Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde karşılaşacağı Kütahyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman, Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcular, iki grup halinde çalışma yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında dün oynanan Boluspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme idmanı yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alan oyunu, taktik ve koşu çalışmaları yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kütahyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

