Arca Çorum FK, Kütahyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kütahyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 14:48
Arca Çorum FK, Kütahyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Arca Çorum FK, Kütahyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Hazırlıklar Çorum'da Sürüyor

Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde karşılaşacağı Kütahyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman, Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcular, iki grup halinde çalışma yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında dün oynanan Boluspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme idmanı yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alan oyunu, taktik ve koşu çalışmaları yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kütahyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde karşılaşacağı Kütahyaspor maçının...

Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde karşılaşacağı Kütahyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde karşılaşacağı Kütahyaspor maçının...

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gebze Belediye Spor Kulübü, Efeler Ligi'ne Yükselerek Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı
2
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep'te Fenerium'u Ziyaret Etti
3
Saran: Hacıosmanoğlu'nun hakem-bahis açıklaması 'milat' olabilir
4
Arca Çorum FK, Kütahyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
5
15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye 16 Madalya Kazandı
6
Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye 2 Madalya
7
Trendyol 1. Lig: Sipay Bodrum FK 2-0 Alagöz Holding Iğdır FK — Sefer Yılmaz'dan Liderlik Hedefi

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri