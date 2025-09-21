Arca Çorum FK, Tahsin Tam ile Yollarını Ayırdı

Arca Çorum FK, Tahsin Tam ile Karşılıklı Anlaşarak Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig ekibinde sürpriz ayrılık

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını kulübün sosyal medya hesabından açıkladı.

Açıklamada, 56 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 1. Lig’e yükselme başarısında önemli rol oynayan Tahsin Tam ile görüşüldüğü belirtildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda karşılıklı anlayışla ayrılık kararı alındığı ifade edilirken, kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Çorum futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Sayın Tahsin Tam hocamıza bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

Tahsin Tam yönetiminde Çorum FK, bu sezon 1. Lig’de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alarak toplam 13 puan topladı.

Takım, ligin 6. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 3-1 yenilmişti.