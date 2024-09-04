Arda Güler, 2024 Kopa Trophy Adayı

Real Madrid'in 19 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, yılın en başarılı genç futbolcusu olarak takdim edilen Kopa Trophy ödülü için belirlenen 10 futbolcu arasında bulunuyor.

Kopa Trophy Nedir?

Kopa Trophy, France Football tarafından her yıl 21 yaş altındaki en iyi genç oyuncuya verilen prestijli bir ödüldür. Adaylar her yıl Ballon d'Or'un sosyal medya hesaplarından açıklanmaktadır.

Aday Listesi

2024 Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen futbolcular şunlardır:

Arda Güler (19 yaşında) - Real Madrid

(19 yaşında) - Real Madrid Pau Cubarsi (17 yaşında) - Barcelona

(17 yaşında) - Barcelona Alejandro Garnacho (20 yaşında) - Manchester United

(20 yaşında) - Manchester United Karim Konate (20 yaşında) - Salzburg

(20 yaşında) - Salzburg Kobbie Mainoo (19 yaşında) - Manchester United

(19 yaşında) - Manchester United Mathys Tel (19 yaşında) - Bayern Münih

(19 yaşında) - Bayern Münih Lamine Yamal (17 yaşında) - Barcelona

(17 yaşında) - Barcelona Warren Zaire-Emery (18 yaşında) - Paris Saint-Germain

(18 yaşında) - Paris Saint-Germain Joao Neves (19 yaşında) - Paris Saint-Germain

(19 yaşında) - Paris Saint-Germain Savinho (20 yaşında) - Manchester City

Arda Güler, gerek futbol yetenekleriyle gerekse takım içindeki performansıyla birçok kişi tarafından gelecek vaat eden bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.