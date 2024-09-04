Arda Güler, 2024 Kopa Trophy Adayı
Real Madrid'in 19 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, yılın en başarılı genç futbolcusu olarak takdim edilen Kopa Trophy ödülü için belirlenen 10 futbolcu arasında bulunuyor.
Kopa Trophy Nedir?
Kopa Trophy, France Football tarafından her yıl 21 yaş altındaki en iyi genç oyuncuya verilen prestijli bir ödüldür. Adaylar her yıl Ballon d'Or'un sosyal medya hesaplarından açıklanmaktadır.
Aday Listesi
2024 Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen futbolcular şunlardır:
- Arda Güler (19 yaşında) - Real Madrid
- Pau Cubarsi (17 yaşında) - Barcelona
- Alejandro Garnacho (20 yaşında) - Manchester United
- Karim Konate (20 yaşında) - Salzburg
- Kobbie Mainoo (19 yaşında) - Manchester United
- Mathys Tel (19 yaşında) - Bayern Münih
- Lamine Yamal (17 yaşında) - Barcelona
- Warren Zaire-Emery (18 yaşında) - Paris Saint-Germain
- Joao Neves (19 yaşında) - Paris Saint-Germain
- Savinho (20 yaşında) - Manchester City
Arda Güler, gerek futbol yetenekleriyle gerekse takım içindeki performansıyla birçok kişi tarafından gelecek vaat eden bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.