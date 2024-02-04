Arda Güler çok üzülecek: Carlo Ancelotti kararını verdi

The Athletic gazetesinde yer alan habere göre, Real Madrid'in Modric'i takımda tutma kararı, oyuncunun performansı ve katkısı göz önüne alınarak yapıldığı ifade edildi. Bu sezon Real Madrid formasıyla 25 maça çıkan Modric, 1 gol atarken 6 asist yapmayı başardı.

ARDA GÜLER'İN DURUMU NE OLACAK?





Ancak, bu kararın Arda Güler'in geleceğini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Yeni bir sözleşme imzalanan Modric'in takımdaki yerinin güçlenmesi, genç oyuncunun forma şansı bulma ihtimalini azaltabilir.

Real Madrid'in Luka Modric ile yaptığı sözleşme yenileme hamlesi, kulübün orta saha bölgesini güçlendirmeye ve tecrübeli oyuncularla kadro dengelemeye yönelik stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.