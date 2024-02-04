Arda Güler çok üzülecek: Carlo Ancelotti kararını verdi

Real Madrid, başarılı oyuncusu Luka Modric'in sözleşmesini yenileme kararı aldı. Kulübün, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hırvat orta saha oyuncusuyla anlaşma sağlaması bekleniyor. Bu kararın, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin talebi üzerine alındığı belirtiliyor. Ayrıntılar haberimizde...

Arda Güler çok üzülecek: Carlo Ancelotti kararını verdi
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The Athletic gazetesinde yer alan habere göre, Real Madrid'in Modric'i takımda tutma kararı, oyuncunun performansı ve katkısı göz önüne alınarak yapıldığı ifade edildi. Bu sezon Real Madrid formasıyla 25 maça çıkan Modric, 1 gol atarken 6 asist yapmayı başardı.

ARDA GÜLER'İN DURUMU NE OLACAK?

arda güler

Ancak, bu kararın Arda Güler'in geleceğini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Yeni bir sözleşme imzalanan Modric'in takımdaki yerinin güçlenmesi, genç oyuncunun forma şansı bulma ihtimalini azaltabilir.

Real Madrid'in Luka Modric ile yaptığı sözleşme yenileme hamlesi, kulübün orta saha bölgesini güçlendirmeye ve tecrübeli oyuncularla kadro dengelemeye yönelik stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

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