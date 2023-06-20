Arda Güler, Golden Boy ödülü aday listesinde yer aldı

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport'un düzenlediği Golden Boy ödülü için bu yılki 100 kişilik aday listesi Milano'daki Galleria d'Italia'da yapılan törenle açıklandı. Aday listesinde Türkiye'den tek oyuncu olarak Arda Güler de yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Bayern Münih'te forma giyen Alman Jamal Musiala yer aldı.

Golden Boy aday listesinde 14 futbolcu ile en çok Fransa'dan oyuncu bulunurken, listeye en çok oyuncusunu sokan takım ise 5 oyuncuyla Red Bull Salzburg oldu. Tuttosport Genel Yayın Direktörü Guido Vaciago, Arda Güler'in aday olması hakkında, 'Arda Güler'den bahsetmek gerekirse onu bilenler için olağanüstü bir oyuncu olduğunu söylemeliyiz. Belki onu Golden Boy sıralamasında yükseldikçe daha da iyi tanıyacağız ya da belki Avrupa'da bir takımda oynadığında' dedi.

Golden Boy ödülünü kazanan ismin aralık ayındaki törenle açıklanması bekleniyor.