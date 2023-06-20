  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Arda Güler, Golden Boy ödülü aday listesinde yer aldı

Arda Güler, Golden Boy ödülü aday listesinde yer aldı

Yayınlanma:
Arda Güler, Golden Boy ödülü aday listesinde yer aldı
Türkiye'den tek oyuncu olarak Arda Güler, Tuttosport'un düzenlediği Golden Boy ödülü aday listesinde 78. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Bayern Münih'te forma giyen Alman Jamal Musiala yer aldı.

Arda Güler, Golden Boy ödülü aday listesinde yer aldı

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport'un düzenlediği Golden Boy ödülü için bu yılki 100 kişilik aday listesi Milano'daki Galleria d'Italia'da yapılan törenle açıklandı. Aday listesinde Türkiye'den tek oyuncu olarak Arda Güler de yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Bayern Münih'te forma giyen Alman Jamal Musiala yer aldı.

Golden Boy aday listesinde 14 futbolcu ile en çok Fransa'dan oyuncu bulunurken, listeye en çok oyuncusunu sokan takım ise 5 oyuncuyla Red Bull Salzburg oldu. Tuttosport Genel Yayın Direktörü Guido Vaciago, Arda Güler'in aday olması hakkında, 'Arda Güler'den bahsetmek gerekirse onu bilenler için olağanüstü bir oyuncu olduğunu söylemeliyiz. Belki onu Golden Boy sıralamasında yükseldikçe daha da iyi tanıyacağız ya da belki Avrupa'da bir takımda oynadığında' dedi.

Golden Boy ödülünü kazanan ismin aralık ayındaki törenle açıklanması bekleniyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
TransAnatolia Rally Raid Yarışı Heyecanı Başlıyor
TransAnatolia Rally Raid Yarışı Heyecanı Başlıyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Kura Çekimi Yapıldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Kura Çekimi Yapıldı
Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile Anlaşmak İçin Bakü'ye Gitti
Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile Anlaşmak İçin Bakü'ye Gitti
Trendyol ve Hatayspor Sponsorluk Anlaşması İmzalandı
Trendyol ve Hatayspor Sponsorluk Anlaşması İmzalandı
Chelsea, Christopher Nkunku'yu transfer etti
Chelsea, Christopher Nkunku'yu transfer etti
Çaykur Rizespor, Kiralık Oyuncularının Sözleşmelerinin Dolduğunu Açıkladı
Çaykur Rizespor, Kiralık Oyuncularının Sözleşmelerinin Dolduğunu Açıkladı
Ergin Ataman, Panathinaikos'un Başantrenörü Oldu
Ergin Ataman, Panathinaikos'un Başantrenörü Oldu