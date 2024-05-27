Arda Güler: "Hedefim Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak!"

Arda Güler'den Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklama: Hedefi çok net

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, 1 Haziran Cumartesi günü Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.



"Bu Kupayı Alan İlk Türk Futbolcu Olmak İstiyorum"

Milli futbolcu, finalde forma giyme arzusunu dile getirerek, "İnşallah final maçında oynarım, oynamazsam da hiçbir problem yok. Bu kupayı alan ilk Türk futbolcu olmak, sahada bulunmak istiyorum. Ama bundan daha önemlisi Real Madrid'in bu kupayı almasını istiyorum." dedi.

Türk Halkına Teşekkür Etti

Kendisine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirten Arda Güler, "Türk halkının desteğinden dolayı çok mutluyum. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Umarım her şey benim için daha da iyi olur ve onları gururlandırmaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

"Son Bir Ayda Elimden Gelenin En İyisini Yapmaya Çalıştım"

Sezonun ilk başlarında forma bulmakta zorlanan Arda Güler, son dönemdeki performansıyla ilgili şunları söyledi: "Zor bir sezon başlangıcı yaptım ve fırsatlar gelsin diye çok bekledim. Ama son bir ayda fırsatlar gelince de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım böyle olmaya devam eder. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon forma giyemedim ama bundan dolayı hayal kırıklığım yok. Önemli olan oradaki kupayı almak."

Ancelotti: "Arda Faydalı Olabilir"

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler'e övgüler yağdırmaktan geri kalmadı. Ancelotti, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Mükemmel bir gol atma serisi yakaladı. Neredeyse yüzde 100 ile oynadı. Elbette cumartesi günkü final maçı içinde faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda." dedi.