Arda Güler için Barcelona maçı öncesi şok karar

Real Madrid'in genç futbolcusu Arda Güler, forma şansı bulamadığı bir süreçten geçiyor. Milan maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Manchester United maçında da riske edilmeyen Arda Güler, Barcelona ile oynanacak olan El Clasico'da da kadroda yer alamayacak.



SAKATLIĞI NEDENİYLE FORMA GİYEMEDİ





Real Madrid'in Soccer Champions Tour kapsamında Barcelona ile karşılaşmadan önce teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'in durumu hakkında açıklama yaptı. Ancelotti, Arda'nın yoğun antrenmanlar yapmaya başladığını ancak henüz Barcelona maçının kadrosunda yer alamayacağını belirtti. Bu durum, Arda Güler'in Barcelona karşısındaki maça hazır olamayacağını gösteriyor.

El Clasico, futbol dünyasının en büyük rekabetlerinden biri olarak biliniyor. Real Madrid ile Barcelona'nın mücadelesinin büyük ilgi göreceği maç 30 Temmuz Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece TSİ 00:00'da oynanacak.

Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle forma giyememesi, Real Madrid taraftarlarını üzüntüye boğdu. Ancak genç oyuncunun iyileşme sürecini tamamlayarak ilerleyen maçlarda sahalara dönmesi bekleniyor.