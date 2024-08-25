Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Arda Güler İlk 11'de, Real Madrid Valladolid'i 3-0 Yenerek 4 Puanla İkinci Sırada

Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçta Valladolid'i 3-0 mağlup ederek 4 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 20:20
Arda Güler İlk 11'de, Real Madrid Valladolid'i 3-0 Yenerek 4 Puanla İkinci Sırada

Real Madrid, Valladolid'i Konuk Etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 2. haftasında, Real Madrid, kendi sahasında Real Valladolid’i 3-0 mağlup etti. Bu maçta dikkat çeken bir diğer isim ise Arda Güler oldu.

Arda Güler'in İlk 11'deki Yeri

Milli futbolcu Arda Güler, Jude Bellingham’ın sakatlık nedeniyle kadroda olmadığı bu mücadelede sezonun ilk 11'inde forma şansı buldu. Geçen sezon sadece bir kez ilk 11 başlayan Arda, bu defa teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihi oldu.

Maçın Gelişimi

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandığı sırada, 50. dakikada Arda’nın düşürüldüğü pozisyonda kazanılan serbest atışı Federico Valverde başarılı bir şekilde gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda da etkin olan Arda, Madrid’in tüm köşe atışlarında topun başına geçti ve birçok gol pozisyonuna girdi. Ancak 69. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı.

Yeni Yüzler: Mbappe ve Endrick

Bu maçta Kylian Mbappe ve Endrick Felipe ilk kez Real Madrid formasıyla sahne aldı. Mbappe, 86. dakikada oyundan çıktığında henüz gol sevinci yaşayamadı. 18 yaşındaki Endrick ise, 90+5. dakikada attığı golle takımın 3. ve son golünü kaydetti.

Puan Durumu

Real Madrid, bu galibiyetle puanını 4 çıkararak, ligin üst sıralarında yer almak için önemli bir adım atmış oldu. Bu sezon La Liga’ya yükselen Valladolid ise 3 puanda kaldı.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!