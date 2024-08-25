Arda Güler İlk 11'de, Real Madrid Valladolid'i 3-0 Yenerek 4 Puanla İkinci Sırada

Real Madrid, Valladolid'i Konuk Etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 2. haftasında, Real Madrid, kendi sahasında Real Valladolid’i 3-0 mağlup etti. Bu maçta dikkat çeken bir diğer isim ise Arda Güler oldu.

Arda Güler'in İlk 11'deki Yeri

Milli futbolcu Arda Güler, Jude Bellingham’ın sakatlık nedeniyle kadroda olmadığı bu mücadelede sezonun ilk 11'inde forma şansı buldu. Geçen sezon sadece bir kez ilk 11 başlayan Arda, bu defa teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihi oldu.

Maçın Gelişimi

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandığı sırada, 50. dakikada Arda’nın düşürüldüğü pozisyonda kazanılan serbest atışı Federico Valverde başarılı bir şekilde gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda da etkin olan Arda, Madrid’in tüm köşe atışlarında topun başına geçti ve birçok gol pozisyonuna girdi. Ancak 69. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı.

Yeni Yüzler: Mbappe ve Endrick

Bu maçta Kylian Mbappe ve Endrick Felipe ilk kez Real Madrid formasıyla sahne aldı. Mbappe, 86. dakikada oyundan çıktığında henüz gol sevinci yaşayamadı. 18 yaşındaki Endrick ise, 90+5. dakikada attığı golle takımın 3. ve son golünü kaydetti.

Puan Durumu

Real Madrid, bu galibiyetle puanını 4 çıkararak, ligin üst sıralarında yer almak için önemli bir adım atmış oldu. Bu sezon La Liga’ya yükselen Valladolid ise 3 puanda kaldı.