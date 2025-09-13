Arda Güler'in golüyle 10 kişi kalan Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 yendi

LaLiga 4. haftasında 10 kişi kalan Real Madrid, Arda Güler'in golüyle Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 19:26
Maç Özeti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 4. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad2-1 mağlup etti. Karşılaşma Estadio Municipal de Anoeta Stadı'nda oynandı.

Maça hızlı başlayan Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 12. dakikadaki golüyle öne geçti.

Maçın 32. dakikasında, gole giden Mikel Oyarzabal'ı düşüren Dean Huijsen, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

44. dakikada Mbappe'nin pasında topla buluşan Arda Güler, düzgün vuruşla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

56. dakikada Real Sociedad, Mikel Oyarzabal'in penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı.

Real Madrid, puanını 12'ye yükselterek liderliğini korurken; Real Sociedad, 2 puanla 17. sırada yer aldı.

