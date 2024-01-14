Arda Güler'in ilk El Clasico maçı İspanya Süper Kupa Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arda Güler, Süper Kupa finalinde Barça'ya karşı forma giyecek: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya'nın futbol devleri Real Madrid ve Barcelona, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek olan Süper Kupa finalinde mücadele edecek. Arda Güler'in Atletico Madrid maçında olduğu gibi bu önemli karşılaşmada da süre alması bekleniyor.

Milli futbolcu, Atletico Madrid ile oynanan yarı final maçının 112. dakikasında sahaya dahil olmuştu. Barcelona karşılaşmasında da benzer bir rol üstlenebileceği belirtiliyor. Arda Güler, İspanya Süper Kupa için açıklanan kamp kadrosunda yer almıştı.Real Madrid'in kazanması durumunda Arda Güler, İspanya kariyerindeki ilk kupasını kazanmış olacak.

REAL MADRİD-BARCELONA SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?





El Clasico'ya sahne olacak olan İspanya Süper Kupa finali 14 Ocak Pazar günü Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak ve Tivibuspor'dan yayınlanacak. Mücadeleyi Juan Munuera yönetecek.

ARDA GÜLER SÜPER KUPA'DA SAHA'DA

NTV'nin İspanya basınından elde ettiği bilgilere göre, milli futbolcu Arda Güler'in bu kritik maçta da oyunun seyrine bağlı olarak süre alması bekleniyor.