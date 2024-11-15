Arda Güler: Real Madrid'de Geleceğin Yıldızı Olacak

De Ayala'dan Arda Güler Değerlendirmesi

Dünya Futbol Zirvesi İçerik ve İletişim Direktörü Jaime Dominguez Perez De Ayala, 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Real Madrid'de forma giyen Arda'nın, sabır gösterildiği takdirde Türkiye için gelecekte çok daha önemli bir futbolcu olabileceğini belirtti.

Arda Güler'in Performansı

İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan De Ayala, Arda'nın Real Madrid'deki performansının takipçisi olduğunu vurgulayarak, "Real Madrid, Arda'ya ve potansiyeline inanıyor. Önemli olan, onun bu potansiyele bir an önce ulaşmasını sağlamak." dedi. Genç futbolcunun İspanyol takımında yeterli oynama şansı bulamaması durumunda başka bir takıma kiralanmasının normal bir süreç olduğunu ifade etti.

Futbolcu Geliştirme Süreci

De Ayala, Real Madrid'in genç oyuncularını yüksek seviyede süre alabilecekleri takımlara gönderdiğini ve bu yöntemle futbolcularının gelişimlerini sağladığını belirtti. Odegaard, Brahim Diaz ve Daniel Carvajal örneklerini göstererek, "Bu, futbolcunun geliştirilmesi sürecinin bir parçası" dedi.

Geleceğe Dair Umutlar

Arda Güler'in dünyanın en iyi futbolcularıyla antrenman yapmaya devam ettiğini ve bu süreçte sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan De Ayala, "Arda’ya sabır gösterirseniz, gelecekte Türkiye için çok daha önemli bir oyuncu olacak." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Altın Çocuğu

Ayrıca, Arda Güler'in UEFA ile France Football tarafından düzenlenen Kopa Trophy'de, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen ödülde ikinci sırada yer aldığı belirtildi. Geçen sezon Real Madrid formasıyla LaLiga'da toplam 373 dakika süre alan Arda, 6 golle dikkat çekti. Ancak bu sezon, 8 LaLiga, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupa maçında toplam 307 dakikada henüz gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.