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Arda Güler, Real Madrid'de Parlıyor! İspanyol Basınından Övgüler

Arda Güler, Leganes maçında gösterdiği performansla İspanyol basınından tam not aldı. Ancelotti üzerindeki baskı artıyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:52
Arda Güler, Real Madrid'de Parlıyor! İspanyol Basınından Övgüler

Arda Güler, Real Madrid'de Başarıyla Sahne Aldı

İspanyol spor basını, Real Madrid'in genç yeteneği Arda Gülerin 9 hafta aradan sonra Leganes karşısında ilk 11'de yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güler'in sahada sergilediği performans, futbol yorumcularından övgü dolu yorumlar aldı.

Ancelotti’nin Sürpriz Kararı

Bu sezon Arda Güler'e sınırlı süre tanıyan Ancelotti, Leganes maçında Türk futbolcusunu sahaya sürerek önemli bir hamle yaptı. İspanyol spor yazarları, Ancelotti'nin bu kararıyla Güler'in yeteneklerini gösterme fırsatı bulduğunu belirtti. Marca gazetesinde Carlos Carpio, "Güler'in farklılık yaratmasına izin verilmeli" başlığıyla Kerim'i değerlendirdi.

Arda’nın Performansı

Carpio, "Real Madrid taraftarları, Arda'yı favorileri arasında tutuyor. Fakat Ancelotti'nin ona devamlılık sağlaması için oyuncu sakatlıkları yaşanması gerekiyor" dedi. Arda'nın sahada sergilediği yetenek, onun daha fazla süre almayı hak ettiğini gösteriyor.

Öne Çıkan Anlık Performanslar

Sport gazetesi ise, Güler'in Leganes maçında gösterdiği yetenek ve yaratıcılığından bahsederek, "İlk dakikadan itibaren kendini gösterdi. Aynı zamanda Vinicius'tan sonra takımının en yaratıcı ismi oldu" ifadelerini kullandı. Arda, maçta üç kez gole çok yaklaştı ve Ancelotti'yi bir kez daha düşünmeye sevk etti.

Gelecek Maçlara Dair Beklentiler

Diğer yandan, Mundo Deportivo ve La Razon gazeteleri, Arda'nın olağanüstü performansının Ancelotti'nin Liverpool maçı öncesinde büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Gazetelere göre, Ancelotti'nin Arda'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatıp oynamayacağı merakla bekleniyor. Performansından dolayı üzerindeki baskı artan İtalyan teknik adamın vereceği karar büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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