Arda Güler ve Kenan Yıldız Golden Boy Finalinde

Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy Finaline Yükseldi

Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, Avrupa'da gerçekleştirilen 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen "Altın Çocuk" (Golden Boy) ödülünde finale kaldılar.

Finale Yükselen İsimler

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından sunulan bu değerli ödülde, İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda ile İtalya'nın Juventus forması giyen Kenan, 20 kişilik finalist listesine adlarını yazdırdı.

Golden Boy Finalist Listesi

Finalde yer alan diğer futbolcular şunlardır:

Arda Güler (Real Madrid)

Kenan Yıldız (Juventus)

Lamine Yamal

Pau Cubarsi (Barcelona)

Joao Neves

Warren Zaire-Emery

Desire Doue (PSG)

Alejandro Garnacho

Kobbie Mainoo

Leny Yoro (Manchester United)

Savio (Manchester City)

Aleksandar Pavlovic

Mathys Tel (Bayern Münih)

Jorrel Hato (Ajax)

Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund)

Christhian Mosquera (Valencia)

Adam Wharton (Crystal Palace)

Oscar Gloukh (Salzburg)

Samuel Omorodion (Porto)

Wild Card ile Finale Yükselenler

Ayrıca, Tottenham'dan Wilson Odobert, Benfica'dan Andreas Schjelderup, Real Madrid'den Endrick, Monaco'dan Eliesse Ben Seghir ve Juventus'tan Samuel Mbangula, "Wild Card" ile finale yükseldiler.