Arda Güler'in keyfi yerinde: Eskisinin 23 katı maaş alacak

Real Madrid, Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler'i transfer etti. Fenerbahçe'den gelen 30 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle gerçekleşen transfer, Türk futbol tarihindeki en pahalı satışlardan biri olarak dikkat çekti.





Arda Güler'in maaşıyla ilgili ortaya çıkan bilgiler de oldukça çarpıcı. 18 yaşındaki genç yıldızın, Fenerbahçe'deki yıllık maaşı 350 bin Euro iken, Real Madrid'de bu rakamın tam 23 katına çıkacağı ifade ediliyor. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, bonuslar hariç yıllık maaşı 8 milyon Euro olacak.

Real Madrid antrenmanlarında gösterdiği performansla teknik direktör Carlo Ancelotti'nin dikkatini çeken Arda Güler, oyun görüşü ve zekasıyla takımına katkı sağlıyor. Ancelotti'nin, genç yeteneği kiralık göndermek yerine direkt olarak takımda tutmayı düşündüğü konuşuluyor. Özellikle idmanlarda sergilediği sofistike gollerle de sık sık sosyal medyanın gündemine oturan Güler, geleceği parlak olan bir futbolcu olarak ön plana çıkıyor.