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Arda Turan'dan Fenerbahçe Maçına Dair Çarpıcı Açıklamalar

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Fenerbahçe ile berabere kalmanın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 00:18
Arda Turan'dan Fenerbahçe Maçına Dair Çarpıcı Açıklamalar

Arda Turan'dan Oyuncularına Tebrik

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Arda Turan, futbolcularını gönülden kutladı ve elde ettikleri 1 puanı "oyun olarak kazanılmış bir 3 puan" şeklinde değerlendirdi.

Maç Analizi

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Turan, maçın genel olarak güzel geçtiğini ifade etti. Maximin'in sahada olmadığını tahmin ettiklerini belirten Turan, "Defansif şekilde oynadık ama geçiş oyununda da etkili olduk." dedi.

Kırmızı kart nedeniyle yaşanan tartışmalara da değinen Turan, "Caner'in suratına bir temas var. Sağız muhafaza açısından itiraz ettim. Fenerbahçe'ye karşı büyük bir saygım var. Sonuçta benim oyuncularım da değerli." şeklinde konuştu.

Puana Değer Biçti

Fenerbahçe'ye sadece savunma yapılarak puan alınamayacağını dile getiren Turan, "Dorukhan'ın yerine Emre Mor'u almak cesaret gerektiriyordu. Fenerbahçe'ye karşı hücum da etmemiz lazım. 1 puan, oyun olarak bizim için çok değerli." şeklinde konuştu.

Oyuncuların Onuru ve Tecrübeleri

Turan, oyuncularının onurunun 1 puanla değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, "Bu genç çocuklar için böyle düşünmememiz gerekiyor. Bizim ne olduğumuz belli, her maça hazırlandık." dedi.

Berke Özer'in Performansı

Kaleci Berke Özer'in gelişiminden memnun olduğunu dile getiren Turan, "Berke, Türkiye'nin en formda kalecisi. Onun ve diğer kalecilerin milli takımda uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Yorumları

Arda Turan, Beşiktaş'a transfer olup olmayacağına dair sorulara ise, "Eyüpspor teknik direktörüyüm. Olmayan konular hakkında konuşmam. Galatasaraylıyım, bu konuda netim." diyerek yanıtladı.

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