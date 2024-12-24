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Arda Turan PFDK'ya Sevk Edildi: Eyüpspor'da Gergin Gelişmeler

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kırmızı kart görmesi üzerine PFDK'ya sevk edildi. Disiplin ihlalleri nedeniyle başka kulüpler de tedbirli olarak disipline gönderildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:50
Arda Turan PFDK'ya Sevk Edildi: Eyüpspor'da Gergin Gelişmeler

Arda Turan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda TuranProfesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. PFDK'ya sevk edilmesinin gerekçesi, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçında gösterdiği kırmızı kart ve sportmenliğe aykırı hareketleridir.

Diğer Kulüpler de Disipline Gönderildi

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, ligin 17. haftasında yaşanan disiplin ihlalleri kapsamında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor da PFDK'ye sevk edildi. Ayrıca, Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir ve Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderilmiş durumda.

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