Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi 4. Hafta Sonuçları

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftası tamamlandı. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Haftanın maç sonuçları

Spor Toto - Rize Belediyespor: 44-30

Güneysuspor - Mihalıççık Belediyespor: 34-29

Köyceğiz Belediyespor - Giresunspor: 22-34

Beşiktaş - Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 44-22

Ankara Hentbol - Beykoz Belediyespor: 30-44

Nilüfer Belediyespor - İstanbul Gençlikspor: 35-32