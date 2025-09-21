Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi 4. Hafta Sonuçları
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftası tamamlandı. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Haftanın maç sonuçları
Spor Toto - Rize Belediyespor: 44-30
Güneysuspor - Mihalıççık Belediyespor: 34-29
Köyceğiz Belediyespor - Giresunspor: 22-34
Beşiktaş - Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 44-22
Ankara Hentbol - Beykoz Belediyespor: 30-44
Nilüfer Belediyespor - İstanbul Gençlikspor: 35-32