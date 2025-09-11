Ardventure Hentbol Süper Lig: Rize Belediyespor-Ankara Hentbol maçı tatil edildi

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig 3. hafta maçında Rize Belediyespor-Ankara Hentbol, Ankara ekibinin salona gelmemesi nedeniyle tatil edildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 18:06
Maçın Detayları

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan Rize Belediyespor-Ankara Hentbol karşılaşması tatil edildi.

Yenişehir Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlaması beklenen maça Ankara Hentbol takımı çıkmadı.

Oyuncuları bir süre bekleyen hakem heyeti, karşılaşmanın devam etmeyeceğini belirleyerek müsabakayı tatil etti.

Müsabakayla ilgili nihai karar Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından verilecek.

