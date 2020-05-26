Arjen Robben o "hücum futbolunun ustası"

Bayern Münih'in Dünya'ca ünlü yıldızı Arjen Robben, eski teknik direktörü Pep Guardiola için övgü dolu ifadeler kullandı.

Arjen Robben o "hücum futbolunun ustası"
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Arjen Robben, bir dönem Bayern Münih'te birlikte çalıştığı Pep Guardiola için "hücum futbolunun ustası" olarak değerlendirirken, onu dünyanın en iyi teknik direktörü olduğunu düşündüğünü söyledi.

Profesyonel futbol hayatını geçtiğimiz temmuz ayında sonlandıran Robben, Alman devinde Guardiola ile üç sezon birlikte çalışmıştı.

Socrates'e yapmış olduğu açıklamalarda Arjen Robben, "Futbolu çok seviyorum, özellikle de hücum futbolunu daha çok seviyorum. Pep Guardila, hücum futbolunun ustasıydı. Tamamen hücuma ve topa sahip olmaya odaklanıyordu. Bu futbol anlayışını çok sevmiştim. Onunla aynı frekanstaydık. Bana göre Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü. Onunla geçirdiğimiz üç yıl bana çok şey öğretti." dedi.


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