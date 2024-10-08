Arkas Spor, CEV Challenge Kupası'nda AKAA'ya Karşı Galibiyet Hedefliyor

Arkas Spor, Galibiyet İstiyor

Yarın, Erkekler CEV Challenge Kupası'nda 1. tur ilk maçında Finlandiya'nın AKAA takımını ağırlayacak olan Arkas Spor, bu önemli karşılaşmaya galibiyetle başlaymayı hedefliyor.

İlk Maç Öncesi Açıklama

Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, "AKAA'yı mağlup etmeyi ve bu galibiyetle rövanş maçına avantajlı çıkmayı planlıyoruz" dedi. Özden, ekiplerinin Balkan Kupası zaferinin ardından, CEV Challenge Kupası'nda ilerlemeye devam etmek istediklerini vurguladı.

Taraftar Desteği Önemli

Özden, "Taraftarımızın da desteğiyle bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Tüm ekibimize başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın Detayları

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Arkas Spor - AKAA maçı saat 19.00'da başlayacak.