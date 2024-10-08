DOLAR
34,26 -0,05%
EURO
37,66 -0,02%
ALTIN
2.907,93 0,08%
BITCOIN
2.151.753,74 0,37%

Arkas Spor, CEV Challenge Kupası'nda AKAA'ya Karşı Galibiyet Hedefliyor

Arkas Spor, CEV Challenge Kupası'ndaki ilk maçında Finlandiya'nın AKAA takımını konuk ediyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:55
Arkas Spor, CEV Challenge Kupası'nda AKAA'ya Karşı Galibiyet Hedefliyor

Arkas Spor, Galibiyet İstiyor

Yarın, Erkekler CEV Challenge Kupası'nda 1. tur ilk maçında Finlandiya'nın AKAA takımını ağırlayacak olan Arkas Spor, bu önemli karşılaşmaya galibiyetle başlaymayı hedefliyor.

İlk Maç Öncesi Açıklama

Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, "AKAA'yı mağlup etmeyi ve bu galibiyetle rövanş maçına avantajlı çıkmayı planlıyoruz" dedi. Özden, ekiplerinin Balkan Kupası zaferinin ardından, CEV Challenge Kupası'nda ilerlemeye devam etmek istediklerini vurguladı.

Taraftar Desteği Önemli

Özden, "Taraftarımızın da desteğiyle bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Tüm ekibimize başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın Detayları

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Arkas Spor - AKAA maçı saat 19.00'da başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Drag Şampiyonası Final Yarışları Antalya'da Gerçekleşecek
2
Arkas Spor, CEV Challenge Kupası'nda AKAA'ya Karşı Galibiyet Hedefliyor
3
Türkiye Bisiklet Federasyonu Yeni Dönem Toplantısını Gerçekleştirdi
4
Şahika Ercümen'den Tarihi Başarı: Türkiye Rekoru Kırıldı
5
Ahmed Kutucu'dan Milli Takım Açıklamaları
6
TBF Yönetim Kurulu'nda Yeni Üye: Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz
7
İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu Tamamlandı

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek