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Arkas Spor, İstanbul Gençlikspor ile Zorlu Deplasmanda

Arkas Spor, Efeler Ligi'nde İstanbul Gençlikspor'a konuk oluyor. Maç yarın saat 14.00'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:14
Arkas Spor, İstanbul Gençlikspor ile Zorlu Deplasmanda

Arkas Spor, İstanbul Gençlikspor ile Zorlu Deplasmanda

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Arkas Spor, yarın deplasmanda İstanbul Gençlikspor ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele, Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Galibiyet Hedefi ile Yola Çıkıyor

Arkas Spor'un Basın Sözcüsü Uğur Özden, maçı öncesinde yaptığı açıklamada, İstanbul'dan galip dönmeyi arzuladıklarını belirtti. Özden, "Takımımıza güveniyoruz ve İstanbul Gençlik'i mağlup ederek yükselişimizi sürdüreceğimize inanıyorum," dedi.

İstanbul Gençlikspor-Arkas Spor karşılaşması, yarın saat 14.00'te başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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