Arkas Spor, On Hotels Alanya Belediyespor'u Deplasmanda Mağlup Etti

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. Haftası

Bu hafta gerçekleştirilen Voleybol SMS Grup Efeler Ligi mücadelesinde Arkas Spor, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen maçı Arkas Spor, 3-2’lik skorla kazanmayı başardı.

Maç, her iki takımın da azami mücadele sergilemesi ile büyük bir çekişmeye sahne oldu. Bu galibiyet ile Arkas Spor, ligin üst sıralarındaki iddiasını sürdürdü.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, Arkas Spor ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Salonu'nda karşı karşıya geldi. Alanya Belediyespor oyuncuları aldıkları bir sayı sonrası sevinç yaşadı.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, Arkas Spor ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Salonu'nda karşı karşıya geldi. Alanya Belediyespor oyuncuları aldıkları bir sayı sonrası sevinç yaşadı.