Arkas Spor, Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nı Kazandı

Arkas Spor'un Balkan Kupası Zaferi

Voleybol Erkekler Balkan Kupası finalinde Arkas Spor, Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016'ya karşı 3-0'lık bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, CEV Challenge Kupası'nda mücadele verme hakkını kazanmış oldu.

Maç Detayları

Maç, Yunanistan'ın Selanik şehrinde bulunan Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Setler ise şu şekilde sonuçlandı: 25-22, 25-15, 25-18. Arkas Spor, her sette üstün bir performans sergileyerek rakibini mağlup etti.

İlerleyen Yolda Adaylık

Kupayı kazanarak bir başarıya daha imza atan Arkas Spor, CEV Challenge Kupası'nın ilk turunda Finlandiya'nın AKAA takımıyla karşılaşacak.

Diğer Sonuçlar

Ayrıca, final maçından önce oynanan üçüncülük karşılaşmasında Romanya'nın Steaua Bükreş takımı, ev sahibi Pegasus Polichnis'i 3-1 mağlup etti. Bu sonuç, turnuvanın seyrini etkileyen önemli anlardan biri oldu.

Arkas Spor'un zaferi, Galatasaray Daikin'in Kadınlar Balkan Kupası'ndaki başarısını takip etti ve Türk voleybolunun uluslararası alanda kazandığı bu zaferler, ülke sporunu daha da ileriye taşıyan adımlar olarak değerlendiriliyor.

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Voleybol Erkekler Balkan Kupası finalinde Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016'yı 3-0 yenen Arkas Spor, kupayı kazanarak CEV Challenge Kupası'nda mücadele hakkı elde etti.

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Voleybol Erkekler Balkan Kupası finalinde Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016'yı 3-0 yenen Arkas Spor, kupayı kazanarak CEV Challenge Kupası'nda mücadele hakkı elde etti.