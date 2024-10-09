Armada Praxis Yalıkavak, Anadolu Üniversitesi'ni Farklı Geçti

Hentbol Kadınlar Süper Lig: Armada Praxis Yalıkavak'ın Zaferi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında, Armada Praxis Yalıkavak, Anadolu Üniversitesi ile karşılaştı. Oynanan maçta ev sahibi takım, rakibini 37-22 gibi net bir skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın Detayları

Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakada, ilk yarıyı Armada Praxis Yalıkavak 16-13 önde tamamladı. Bu yarıda gösterdiği performansla dikkat çeken ev sahibi ekip, ikinci yarıda da temposunu arttırarak skoru açmayı başardı.

Bir İkinci Yarının Etkisi

İkinci yarıda, farkı daha da artıran Armada Praxis Yalıkavak, maçı 37-22 ile tamamlayarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda atılan büyük bir adım oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak'tan İlke Yıldız (61) bir poizsyonda rakibiyle mücadele etti.