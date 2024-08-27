Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Kadınlar Süper Kupa'nın Sahibi Oldu

Hentbol Kadınlar Süper Kupa Sonuçlandı

Bu yıl düzenlenen Hentbol Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Muhteşem bir performans sergileyen Armada Praxis, maçı 37-24 gibi farklı bir skorla kazanarak Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Maçın Detayları

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen Armada Praxis Yalıkavak, özellikle ilk yarıda bulduğu hızlı ataklarla rakibine büyük üstünlük sağladı. Yenimahalle Belediyespor ise var gücüyle mücadele etmesine rağmen, rakibinin savunmasını aşmakta zorlandı.

Kupanın Kaderi

Bu zaferle birlikte Armada Praxis Yalıkavak, Hentbol Kadınlar Süper Kupa unvanını elde ederek önemli bir başarıya imza atmış oldu.