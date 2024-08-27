Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı Kazandı

Armada Praxis Yalıkavak Süper Kupa'nın Sahibi Oldu

Hentbol Kadınlar Süper Kupa müsabakasında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor karşısında 37-24'lük bir skorla galip gelerek kupayı kazandı. Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Yenimahalle Belediyespor takımının oyuncuları madalyalarını, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Asbaşkanı Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Erkovan ve Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan'ın elinden aldı.

Başkan Uğur Kılıç'tan Açıklamalar

Kazanan takımın oyuncularına kupalarını ve madalyalarını takdim eden THF Başkanı Uğur Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sezon hazırlıklarının ardından gerçekleştirilen bu ilk resmi maç her zaman zorluklar içerir. Takımların uyum sağlaması ve hazırlıkları zaman alabilir. Yalıkavak, daha geniş kadrosu ve deneyimli sporcularıyla rakiplerine üstünlük sağladı. Yenimahalle ise genç bir kadroya sahip. Ancak, genç oyuncular gün geçtikçe tecrübe kazanacaklardır. Bugün Yalıkavak daha iyi bir performans sergiledi. Yenimahalle Belediyespor'u da tebrik ediyorum. Sakatlık yaşanmadan tamamlanan bu maç için mutluyum. Sezonun güzel bir başlangıcı oldu ve umuyorum ki çekişmeli bir lig geçireceğiz. Tüm takımlara başarılar diliyorum."

Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Yenimahalle Belediyespor'u 37-24 yenerek kupayı kazanan Armada Praxis Yalıkavak, törenle kupasını aldı.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Yenimahalle Belediyespor'u 37-24 yenerek kupayı kazanan Armada Praxis Yalıkavak, törenle kupasını aldı.