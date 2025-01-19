Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 35-29 Yendi

Kadınlar Hentbol Süper Lig 12. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 35-29 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 19:12
Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 35-29 Yendi

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de önemli bir galibiyet

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Kadınlar Hentbol Süper Lig 12. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta Armada Praxis Yalıkavak, rakibini 35-29'luk skorla mağlup etmeyi başardı.

İlk yarıda belirleyici anlar

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısında, ev sahibi ekip Armada Praxis Yalıkavak, 20-15'lik skorla önde tamamladı. Bu üstünlük, maçın sonucuna da yansıyarak, takımın zaferini perçinlemiş oldu.

Bu galibiyetle, Armada Praxis Yalıkavak Kadınlar Hentbol Süper Lig'deki iddiasını sürdürüyor ve taraftarlarıyla bir kez daha gururlanıyor.

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