Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u Farklı Geçti!

Armada Praxis Yalıkavak, Farklı Galibiyetle Yolda Devam Ediyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 41-21'lik skorla galip geldi.

Karşılaşmanın Detayları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleşen maçın ilk yarısını konuk ekip, 21-10’luk skorla önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Armada Praxis Yalıkavak, haftanın bu açılış maçında kolay bir zafer elde etti.

Puan Durumu

Bu galibiyetle puanını 34'e çıkaran Armada Praxis Yalıkavak, namağlup liderliğini sürdürdü. Öte yandan Yenimahalle Belediyespor, 7 puanla 8. sırada yer aldı.