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Armin Hodzic, Manisa FK ile Büyük Başarılar Hedefliyor

Manisa FK'ya katılan Armin Hodzic, büyük başarılar için takım arkadaşlarına güveniyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:59
Armin Hodzic, Manisa FK ile Büyük Başarılar Hedefliyor

Manisa FK'de Yeni Bir Dönem

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK, Atakaş Hatayspor'dan kiralık olarak transfer ettiği Armin Hodzic ile yeni bir başarı yolculuğuna adım atıyor.

Hodzic’in İmza Töreni

Hodzic, kendisi için düzenlenen imza töreninde duyduğu heyecanı dile getirerek, "Burada arkadaşlarımla büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum," ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu, Manisa FK ailesine katıldığı için mutluluğunu belirtti. "Bu takımda en üst düzeyde katkı sağlamak için çok çalışacağım," diyerek hedeflerini vurguladı.

Hodzic’in Kariyeri

Armin Hodzic, İspanya'da Alcorcon, Portekiz'de Estoril ve Bosna Hersek'te Zeljeznicar takımlarında forma giymiş, ardından Atakaş Hatayspor'a transfer olmuştur. Başarılı performansıyla Manisa FK'de yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin Atakaş Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin Atakaş Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Armin Hodzic için imza töreni düzenlendi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin Atakaş Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin Atakaş Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Armin Hodzic için imza töreni düzenlendi.

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