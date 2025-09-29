Arne Slot: "Galatasaray, Liverpool için Zorlu Bir Rakip"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot: "Galatasaray, Crystal Palace'tan farklı; Süper Lig'de 7'de 7. Zihinsel olarak güçlü, zor bir rakip."

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, sarı-kırmızılıların zorlu bir rakip olduğunu vurguladı. Slot, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında takımının hazır olduğunu ancak Galatasaray'ın tehlikeli bir yapı olduğunu belirtti.

Maç Öncesi Değerlendirme

Slot, Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldukları maçtan etkilenmediklerini söyleyerek, "Eğer kupalar kazanmak istiyorsanız, her maçta elinizden geleni sahaya yansıtmalısınız. Her zaman en iyi futbolunuzu oynamalısınız." ifadelerini kullandı.

Forvet Transferleri ve Yaşanan Trajedi

Yaz transfer döneminde hücum hattına yapılan takviyelere değinen Slot, "Önemli forvet oyuncularımız var. Diogo Jota'nın vefatıyla inanılmaz kötü bir trajedi yaşadık. Darwin Nunez'in yerine bir oyuncu almayı düşünüyorduk. Bu trajediden dolayı takıma iki forvet aldık. Biz, her zaman iyi oyuncuları kadroya kattık." dedi.

Oyun Anlayışı ve Hücum Planı

Slot, Liverpool'un oyun felsefesinden bahsederek, "Topa sahip olmak ilk amacımız değil. Liverpool, benden önce de topa sahip oluyordu. Bazen de rakip takımlar da savunmaya odaklanıp buna izin veriyorlar. Tüm takımlar artık fit, dikine oynamak modern futbolda gittikçe zorlaşıyor. İyi hücum oyuncularını kadroya kattık. İleri dörtlümüz, geriye kapanan takımların kilidini açmak için çok çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ı Tanımak: Van Bronckhorst Görüşmesi

Slot, yardımcı antrenörüyle Galatasaray hakkında görüştüğünü belirterek, "Giovanni van Bronckhorst, Türk futbolunu biliyor. Hatta Galatasaray'ı da benden daha iyi biliyor. Galatasaray'a karşı kupa kazanmıştı. Yardımcı antrenörlerimden her zaman destek alıyorum." dedi.

Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maça da değinen Slot, "Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiği maçı izledim. Biraz şansızlardı. Kaçırdıkları gol şansları oldu. O maç bir daha oynansa Galatasaray beş gol yemezdi. Trendyol Süper Lig'de sadece iki gol yediler. Galatasaray, kazanmayı bilen bir takım. Maçı ve şampiyonluğu nasıl kazanacaklarını biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Savunma ve Duran Toplar Üzerine

47 yaşındaki teknik adam savunma performansını da analiz etti: "Duran toplardan sadece 4 gol yedik. Yediğimiz golleri analiz ediyorum. Yediğimiz gollere baktığımda beklerimizin direkt hatası yok. Az gol yememizin sebeplerinden bir tanesi 11 oyuncunun da takım savunması için çalışması. Duran toplar ise biraz farklı. Geçtiğimiz sezon duran toplarda çok daha iyiydik. Bu konuda çalışmalıyız. Bazı duran toplarda şanssızdık. 5-6 maç iyi gösterge olmaz ama yine de buna çalışmalıyız."

Crystal Palace ile Karşılaştırma

Slot, Galatasaray ile Crystal Palace'ı karşılaştırarak, "Geçtiğimiz maçta Crystal Palace, topa çok fazla sahip olmadı. Bizim açımızdan maç iyi gidiyordu. Sonrasında Crystal Palace'a çok fırsat tanıdık. Bunun sonucu da bizim için kötü oldu. Topu kaybetmememiz gereken zamanlarda topu kaybettik. Galatasaray, Crystal Palace'tan farklı bir takım. Onları yenmek zor. Süper Lig'de 7'de 7 yaptılar. Zihinsel olarak çok güçlüler. Galatasaray, bizim için zor bir rakip." şeklinde konuştu.

Chiesa ve Duran Topların Artan Önemi

Slot, İtalyan futbolcu Federico Chiesa'nın antrenmanı tamamlayamadığını ve bu nedenle kadroda yer almadığını açıkladı. Duran topların önemine değinerek, "Duran toplar oyunun bir parçası Brentford-Manchester United maçında çok fazla taç ve korner vardı. Ligimizde bunu gittikçe görüyoruz. Galatasaray, duran toplarda başarılı. Ben futbolcuyken sadece akan oyundan konuşurduk. Şimdi ise bu durum farklı. Özellikle duran toplara çalışıyoruz. Bu durum da duran topların önemini gösteriyor." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

