Arne Slot: Hayal kırıklığı ve tartışmalı penaltı — Liverpool, Galatasaray'a 1-0 yenildi

Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0 yenildikleri RAMS Park maçında hayal kırıklığı yaşadıklarını ve verilen penaltının 'ağır bir karar' olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 00:50
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 00:50
Arne Slot: Hayal kırıklığı ve tartışmalı penaltı — Liverpool, Galatasaray'a 1-0 yenildi

Arne Slot: Hayal kırıklığı ve tartışmalı penaltı — Liverpool, Galatasaray'a 1-0 yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpoolun teknik direktörü Arne Slot, RAMS Park'ta oynanan maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Slot'un değerlendirmesi

"Kesinlikle hayal kırıklığına uğradık. Maça kazanmak için çıkmıştık ama bunu başaramadık."

Slot, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: "Benim için Crystal Palace maçına göre farklı bir mağlubiyetti. Takım açısından beğeneceğim çok fazla nokta vardı. İlk yarıda Crystal Palace maçına göre daha iyiydik. İkinci yarıda gittikçe pozisyona girmek zor hale geldi. Galatasaray, her şeyiyle takım savunmasına odaklandı. Bu konuda haklarını teslim etmem lazım."

Penaltı kararı

Galibiyet golünün geldiği penaltı pozisyonunu "ağır bir karar" olarak nitelendiren Slot, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pozisyonda rakibin ayağına müdahale yoktu. Son haftalarda özellikle çok adil oynayan bir takım olduk. Rakip oyuncu bir müdahale hissetti ama olduğundan çok daha fazla büyütecek şekilde reaksiyon gösterdi. Hakem de penaltıyı verdi. Bu da kabullenmemiz gereken bir durum."

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
2
Halkbank, Efeler Ligi'nde Alanya Belediyespor'u 3-0 Geçti
3
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı'nın İlk Mağlubiyeti
4
La Fiorita-RAMS Başakşehir: UEFA Konferans Ligi Rövanş Maçı
5
Kenan Yıldız Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı
6
İlkay Gündoğan: Galatasaray'ın Liverpool Zaferi Öz Güvenimizi Artırdı
7
Victor Osimhen: "Bu performansla teknik olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik" — Galatasaray 1-0 Liverpool

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar