Arne Slot: Hayal kırıklığı ve tartışmalı penaltı — Liverpool, Galatasaray'a 1-0 yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpoolun teknik direktörü Arne Slot, RAMS Park'ta oynanan maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Slot'un değerlendirmesi

"Kesinlikle hayal kırıklığına uğradık. Maça kazanmak için çıkmıştık ama bunu başaramadık."

Slot, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: "Benim için Crystal Palace maçına göre farklı bir mağlubiyetti. Takım açısından beğeneceğim çok fazla nokta vardı. İlk yarıda Crystal Palace maçına göre daha iyiydik. İkinci yarıda gittikçe pozisyona girmek zor hale geldi. Galatasaray, her şeyiyle takım savunmasına odaklandı. Bu konuda haklarını teslim etmem lazım."

Penaltı kararı

Galibiyet golünün geldiği penaltı pozisyonunu "ağır bir karar" olarak nitelendiren Slot, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pozisyonda rakibin ayağına müdahale yoktu. Son haftalarda özellikle çok adil oynayan bir takım olduk. Rakip oyuncu bir müdahale hissetti ama olduğundan çok daha fazla büyütecek şekilde reaksiyon gösterdi. Hakem de penaltıyı verdi. Bu da kabullenmemiz gereken bir durum."