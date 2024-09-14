Arnica 10. Frig Ultra Maratonu Afyonkarahisar'da Başladı

Arnica 10. Frig Ultra Maratonu Heyecanı

Afyonkarahisar, 9 farklı ülkeden 850 sporcunun katıldığı Arnica 10. Frig Ultra Maratonuna ev sahipliği yaptı. Etkinliğin startı, İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Ayar ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser tarafından verildi. Yarışmalar, Ayazini Köyü'ndeki Kaplumbağa Kanyonu'nda gerçekleştirildi.

Farklı Parkurlar ve Katılımcılar

Bu yıl düzenlenen maratonda 6, 12, 22, 38 ve 54 kilometrelik farklı parkurlarda sporcular mücadele etti. Yarış Koordinatörü Ali Cem Aktaş, 10 yıl önce sadece 49 sporcuyla başlayan etkinliğin bu yıl 850 katılımcıya ulaştığını belirtti. Aktaş, sporcuların Frigya'yı keşfetmelerinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Özel Çocuklar için Anlamlı Bir Etkinlik

Maraton kapsamında, Marble Systems Tureks Turunç Madencilik sponsorluğunda özel çocuklar için oluşturulan "+1 Farkla Koşuyoruz" parkurunda 170 çocuk yarıştı. Sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, özel çocukların hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Katılımcılar Deneyimlerini Paylaştı

Sporcu Metin Şimşek, geçen yılki ikinciliğinin ardından bu yıl birincilikle taçlanan başarısıyla mutlu olduğunu dile getirirken, Hamide Nur Tekdemir 6 kilometrelik parkuru beğendiğini ve güzel bir deneyim yaşadığını aktardı. Ayrıca, 6 aylık hamile olarak yarışa katılan Elif Gökçe Avcı Ataman, performansının kendisini motive ettiğini belirtti.

Ödül Töreni

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara, NG Afyon Otel'de düzenlenen törende hediyeler ve madalyalar verildi.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.