Arsenal, Newcastle United'ı 2-1 Yenerek Deplasmandan 3 Puanla Döndü
Maç Özeti
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmada Arsenal, deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, 34. dakikada Nick Woltemade ile 1-0 öne geçti. Arsenal, 84. dakikada Mikel Merino ile beraberliği yakaladı.
Karşılaşmanın son anları dramatikti; 90+6. dakikada Gabriel'in golüyle başkent temsilcisi zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Arsenal puanını 13'e yükseltirken, Newcastle United 6 puanda kaldı.