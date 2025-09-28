Arsenal, Newcastle United'ı 2-1 Yenerek Deplasmandan 3 Puanla Döndü

Arsenal, Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United'ı 2-1 mağlup ederek deplasmandan 3 puan çıkardı; goller Woltemade, Merino ve Gabriel'den geldi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 21:48
Arsenal, Newcastle United'ı 2-1 Yenerek Deplasmandan 3 Puanla Döndü

Arsenal, Newcastle United'ı 2-1 Yenerek Deplasmandan 3 Puanla Döndü

Maç Özeti

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmada Arsenal, deplasmanda Newcastle United2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, 34. dakikada Nick Woltemade ile 1-0 öne geçti. Arsenal, 84. dakikada Mikel Merino ile beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın son anları dramatikti; 90+6. dakikada Gabriel'in golüyle başkent temsilcisi zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 13'e yükseltirken, Newcastle United 6 puanda kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Barcelona, Real Sociedad'ı 2-1 Yenerek LaLiga'da Liderliğe Yükseldi
2
Trendyol Süper Lig: Zecorner Kayserispor 1-1 Gençlerbirliği — 7. Hafta
3
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor — 3 Resmi Maç Sonra Galibiyet
4
Fenerbahçe 2-0 Hesap.com Antalyaspor | Talisca ve Szymanski
5
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta 12 Kasım'a Ertelendi
6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2. Hafta Sonuçları
7
Nesine 3. Lig: 4. Hafta Tamamlandı — Niğde Belediyespor 2. Grup'ta Zirveye Çıktı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı