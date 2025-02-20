Arsenal Rekor Gelirine Rağmen 17,7 Milyon Sterlin Zarar Etti

Arsenal’dan Şaşırtan Mali Rapor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 2023-2024 sezonunda elde ettiği 616,6 milyon sterlin ile rekor gelir kaydetmesine rağmen 17,7 milyon sterlin zarar açıkladı. Bu durum, kulüp finansallarındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.

Gelir Artışı ve Oyuncu Satışları

Kulüp, 31 Mayıs 2024’te sona eren mali yılda, gelirlerinin 52,4 milyon sterlininin oyuncu satışlarından elde edildiğini duyurdu. Bu rakam, geçen sezonki toplam gelirdeki %32,1’lik bir artış göstermektedir; zira önceki dönemde elde edilen gelir 466,7 milyon sterlin olarak kaydedilmişti.

Şampiyonlar Ligi Gelirleri ve Maç Günü Hasılatı

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale ulaşarak 71,1 milyon sterlin gelir elde etti. Ayrıca, maç günü gelirlerinde de 29,1 milyon sterlin artış sağladı.

Maaş Maliyetlerindeki Artış

Buna rağmen, takım ve kulüp çalışanı maaş maliyetleri 234,8 milyon sterlin’den 327,8 milyon sterlin’e çıkarak önemli bir artış gösterdi. Bu durum, kulübün zararını artıran ana faktörlerden biri oldu.

Toplam Zarar Düşüşü

Açıklamada, vergi öncesi toplam zararın, %66 azalarak 17,7 milyon sterlin olduğu belirtildi. Bu miktar, 2022-2023 sezonundaki 52,1 milyon sterlin zarara göre önemli bir iyileşme gösteriyor.