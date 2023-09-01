Arsenal'in yıldızı, Galatasaray'a gelmek için hocasına karşı çıktı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılma hedefi doğrultusunda orta sahaya dünya çapında bir yıldız transfer etme amacında olan Erden Timur, Thomas Partey transferinde olumlu bir gelişme yaşadı.

Daha önce Marco Verratti, Matteo Guendouzi ve Moussa Sissoko gibi oyuncuların transferi için çaba gösteren Erden Timur, sonunda Arsenal forması giyen Thomas Partey'nin transferini kesinleştirdi.





Arsenal, Galatasaray ile yüksek bir bonservis ücreti konusunda ısrarcı olurken, takımdan ayrılmak isteyen Thomas Partey, Galatasaray'a transfer olabilmesi için Mikel Arteta'ya karşı tavır aldı.

Thomas Partey'nin Galatasaray'a transferi için gereken kolaylığı sağlaması bekleniyor ve transfer görüşmeleri tekrar ilerlemeye başladıktan sonra Thomas Partey, sarı-kırmızılı takıma imza atmak üzere ilk uçuşla gelecek.

Piyasa değeri 35 milyon Euro olan ve Atletico Madrid'den Arsenal'e transfer olan Thomas Partey, bu sezon dört maçta toplamda 326 dakika sahada kaldı.