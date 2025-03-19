Artistik Cimnastik Dünya Kupası Türkiye Ayağı Antalya'da Başlıyor

Antalya, 26 ülkeden 122 sporcunun katılacağı Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:27
Artistik Cimnastik Dünya Kupası Türkiye Ayağı Antalya'da Başlıyor

Artistik Cimnastik Dünya Kupası Türkiye Ayağı Başlıyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası, yarın Antalya'da başlayacak. Vestel'in sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacak.

Suat Çelen'den Umut Dolu Açıklamalar

Basın toplantısında konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, organizasyona 26 ülkeden 122 sporcu katılacağını duyurdu. Çelen, Antalya'nın uluslararası cimnastik organizasyonları ve kamplar için önemli bir merkez olma hedefinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu etkinliğin olimpiyatlara kota veren bir müsabaka halini aldığını belirtti.

Çelen, "Milli sporcularımızın şampiyonada madalya alacağına ve İstiklal Marşı'nı okutacağına inanıyorum," diyerek sporcusu ve takımına duyduğu güveni ifade etti.

Yavuz Gürhan ve Osman Badur'dan Destek Vurgusu

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Dünya Kupası'nın düzenlenmesinin gurur verici olduğunu ifade ederek, Antalya'yı cimnastiğin merkezi haline getirme hedeflerine yaklaştıklarını söyledi. Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Osman Badur ise cimnastiğe destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Milli Sporculardan Güçlü Hedefler

Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı Antrenörü Munise Tuna, sporcularının iyi hazırlandığını vurgulayarak, madalya hedeflerini yineledi. Milli sporcu Nazlı Savranbaşı, uluslararası arenada büyük bir dönüş yapmayı umduklarını ve olimpiyatlarda başarılı olma hedefinde olduklarını aktardı.

Erkek Milli Takımı Hedeflerini Açıkladı

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, Antalya'nın kendilerine uğur getirdiğini belirterek, yarışmada 3-4 final ve madalya beklentileri olduğunu ifade etti. Milli sporcu Ferhat Arıcan ise bu organizasyonun cimnastik alanında önemli adımlar atıldığını gösterdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu, Emirhan Kartın, Metehan Kartın ve kadınlarda Nazlı Savranbaşı, Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız temsil edecek. Organizasyon 23 Mart'ta sona erecek.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı yarın Antalya'da başlayacak. Vestel'in...

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı yarın Antalya'da başlayacak. Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek organizasyon öncesi Konyaaltı ilçesindeki bir otelde basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, milli sporcularla fotoğraf çektirdi.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı yarın Antalya'da başlayacak. Vestel'in...

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı yarın Antalya'da başlayacak. Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek organizasyon öncesi Konyaaltı ilçesindeki bir otelde basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, milli sporcularla fotoğraf çektirdi.

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