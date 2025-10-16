Artistik Cimnastik Millileri Cakarta'da Dünya Şampiyonası Öncesi İlk Antrenmanını Yaptı

Endonezya Arena'da adaptasyon antrenmanı tamamlandı

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Endonezya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Cakarta'daki Endonezya Arena'da yapılan antrenmanda erkekler 6, kadınlar ise 4 alette serilerini sundu.

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Altan Doğan, Emirhan Kartın, kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı, Bengisu Yıldız, Bilge Tarhan, Ceren Biner temsil edecek.

Yılmaz Göktekin açıklamada, uzun bir yolculuğun ardından güzel bir adaptasyon antrenmanı yaptıklarını belirterek, "Dünya Şampiyonası'nda iyi bir performans göstermek istiyoruz. İyi bir performans gerçekleştirmek için de Cakarta'daki süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Nazlı Savranbaşı ise Cakarta'daki ilk antrenmanın iyi geçtiğini aktararak, "Heyecanlıyız bekliyoruz. Böyle bir organizasyonda yeniden yer aldığım için mutluyum. Umarım genel tasnif finaline kalabilirim. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım." değerlendirmesini yaptı.

Emirhan Kartın organizasyonun başlamasına 4 gün kaldığına dikkati çekerek, "İlk günkü antrenmanımız güzel geçti. Takımda yer aldığım için çok mutluyum. Yarışmadaki bireysel hedefim atlama masasında finale kalmak. İnşallah bunu gerçekleştireceğim." ifadelerini kullandı.

