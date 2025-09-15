Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Antalya'da Sona Erdi

Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası tamamlandı; 55'i kadın 135 sporcu yarıştı ve büyük, genç, yıldız kategorilerinde dereceye girenler belli oldu.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 01:43
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 01:43
Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyon, İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şampiyonaya, 55'i kadın, 135 sporcu katıldı. Organizasyon, aynı zamanda Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için seçme niteliği taşıdı. Erkek sporcular yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiks dallarında; kadın sporcular ise asimetrik paralel, atlama masası, denge ve yer aleti dallarında Türkiye'nin en iyisi olmak için yarıştı.

Dereceye Girenler

Büyükler

Kadınlar:

1 - Bilge Tarhan (Bolu)

2 - Nazlı Savranbaşı (İzmir)

3 - Ceren Biner (İzmir)

Erkekler:

1 - Adem Asil (İzmir)

2 - Mert Efe Kılıçer (İzmir)

3 - Altan Doğan (İzmir)

Gençler

Kadınlar:

1 - İnci Kaleköylüoğlu (İstanbul)

2 - Yaşam Suğra Akan (İstanbul)

3 - İrem Karabalık (İzmir)

Erkekler:

1 - Melih Dumlu (Kayseri)

2 - Umut Örs (Bolu)

3 - Ahmet Baki Karadayı (Bolu)

Yıldızlar

Kadınlar:

1 - Ayşe Duru Ayaztuna (İstanbul)

2 - Gülcenaz Gülen (İstanbul)

3 - Danefa Güney (İstanbul)

Erkekler:

1 - Güney Kapucu (Ankara)

2 - Mevlüt Kağan Soylu (Konya)

3 - Mustafa Yiğit Dur (Kayseri)

