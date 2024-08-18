Artvin'de 8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası heyecanı

Artvin'de Boğa Güreşleri Coşkusu

Artvin'de, 8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası, yerel yönetimlerin desteğiyle Artvin Boğacılar Spor Kulübü tarafından düzenlendi. Şampiyona, Kafkasör Yaylası'ndaki 1200 rakımlı alanda gerçekleştirildi.

Kategorilerde Dereceye Girenler

İki gün süren etkinlikte Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa, yıldızlar ve pehlivanlar klasmanlarında mücadele etti.

Yıldızlar klasmanında şu boğalar birinci oldu:

Küçük orta: Arif Yeşilyurt'un Pusat isimli boğası

isimli boğası Büyük orta: Onur Toplu'nun Ayaz isimli boğası

isimli boğası Küçük baş altı: Ahmet ve Mehmet Güloğlu'nun Ahmet Ağa isimli boğası

isimli boğası Baş altı: Abdullah Kesimal'ın Kerpeten Ali isimli boğası

isimli boğası Baş: Dursun Sağlam'ın Pusat isimli boğası

Pehlivanlar klasmanında ise:

Deste: Emre Yılancı'nın Aslan isimli boğası

isimli boğası Ayak: Şener Yağ'ın Çapkın isimli boğası

isimli boğası Küçük orta: Şenol Aydın'ın Matkap isimli boğası

isimli boğası Büyük orta: Mehmet Yıldıran'ın Koko isimli boğası

isimli boğası Küçük baş altı: Palazoğlu Kardeşler'in Efsane isimli boğası

isimli boğası Baş altı: Batuhan Çelik'in Kadir Ağa isimli boğası

isimli boğası Baş: Hasan Yıldırım'ın Poyraz isimli boğası

Şampiyona çerçevesinde, Valilik Kupası güreşlerinde Şevket Ali Kaya'ya ait Kara isimli boğa birinci oldu. Dereceye giren boğa sahiplerine toplamda 680 bin lira ödül dağıtıldı.

Önemli İsimlerden Açıklamalar

Etkinliği; AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve diğer yerel yöneticiler izledi. Çelik, boğa güreşlerinin Artvin kültürü için önemine değinerek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gül Cineviz, Rambo isimli boğasıyla yarıştı ve bu geleneği kayınpederinin teşvikiyle sürdürdüğünü belirtti. Diğer yandan, Saniye Yıldıran, Koko isimli boğasının şampiyonluğunun kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, 25 yıldır boğa beslediğini aktardı.

Etkinlik, dereceye girenlere kupa ve madalya takdim edilmesiyle sona erdi.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi. Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi. Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi. Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi. Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi. Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi. Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi. Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi. Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi. Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi. Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi. Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi. Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi. Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.

Artvin'de "8. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası" düzenlendi. Valilik ve Artvin Belediyesinin katkılarıyla Artvin Boğacılar Spor Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki meydanda düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla, Denizli ve Artvin'den gelen 52 boğa katıldı.