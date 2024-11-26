AS Monaco, Vassilis Spanoulis'i Başantrenör Olarak Atadı

AS Monaco'da Yeni Dönem: Vassilis Spanoulis Başantrenör Oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden AS Monaco, başantrenörlük görevine Vassilis Spanoulis'i getirdi. Fransız kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre, Yunan başantrenör ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Spanoulis'in İlk Görevleri

42 yaşındaki Spanoulis, Sasa Obradovic'in yerine göreve geldi. Monaco, Spanoulis yönetiminde THY Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçını Yunan takımları Panathinaikos ve Olympiakos ile oynayacak.

Basketbol Kariyeri ve Gelecek Planları

2021 yılında profesyonel basketbol kariyerine son veren Spanoulis, AS Monaco ile birlikte Yunanistan Milli Takımı'nın da başantrenörlük görevini sürdürecek. Kulüp, Spanoulis'in tecrübesiyle Avrupa basketbolunda daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

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