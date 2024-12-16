Asuman Çığlıoğlu: 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hedefim Birincilik

Avrupa Şampiyonu Asuman Çığlıoğlu, 2025 Dünya Şampiyonası İçin Hazırlıklara Başladı

Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Asuman Çığlıoğlu, 2025 yılında gerçekleşecek Dünya Şampiyonası için iddialı bir çalışma programına girdi. Şu anki hedefi, dünya birinciliğini elde etmek.

26 yaşındaki Asuman Çığlıoğlu, Yunanistan'da 2-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Şampiyonasında kariyerinin ilk altın madalyasını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 12 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 3 dünya ve 1 Avrupa üçüncülüğü bulunan Asuman, Avrupa şampiyonluğunu kazandıktan sonra bireysel olarak daha fazla başarı elde edebilmek adına antrenörü Emrah Şahanoğlu ile yoğun bir hazırlık sürecine başladı.

2025 Dünya Şampiyonası'nda Hedef Şampiyonluk

Asuman, 2025 yılında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor. Yunanistan'da Türk bayrağını dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Asuman, "Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktık. 2025 yılında Dünya Şampiyonası var. Onun için çalışmalara başladım. İnşallah dünya şampiyonluğunu alacağıma inanıyorum," dedi.

Asuman, Türkiye Şampiyonası'nın Ocak 2025'te başlayacağını ve bu yarışmalarda en yüksek puanı toplayıp Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmayı umduğunu ifade etti. "Avrupa şampiyonu oldum ama bazı eksikliklerim vardı. Onları tamamlamaya çalışıyoruz," diyen Asuman, hedeflerinin dünya şampiyonu olmak olduğunu tekrarladı.

Antrenör Emrah Şahanoğlu'ndan Destek

Antrenör Emrah Şahanoğlu, 2007 yılından beri çalıştırıcılık yaptığını ve Asuman'ın en başarılı sporcusu olduğunu belirtti. "Kendisinin her başarısında gurur duyduk. Yunanistan'dan tüm Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı dinletti," diyen Şahanoğlu, dünya şampiyonasında da başarı beklediğini ifade etti. "Ben sporcuma güveniyorum. İnşallah aynı şekilde Dünya Şampiyonası'nda da bayrağımızı zirveye taşıyacağız," şeklinde konuştu.

Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Asuman Çığlıoğlu'nun 2025 yılında Dünya Şampiyonası'ndaki hedefi de birincilik kürsüsü. Kastamonu'da çalışmalarını sürdüren Asuman, 2025 yılında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Asuman Çığlıoğlu'nun 2025 yılında Dünya Şampiyonası'ndaki hedefi de birincilik kürsüsü. Kastamonu'da çalışmalarını sürdüren Asuman, 2025 yılında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.