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Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:51
Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Mersin'de oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Macit Özcan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanın süresi 1 saat 25 dakika olarak belirlendi.

İdman esnasında oyuncular, şut, dar alan ve taktik çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Hatayspor ile Beşiktaş, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Mersin'de oynayacağı maçın...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Mersin'de oynayacağı maçın...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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