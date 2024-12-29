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Atakaş Hatayspor'da Teknik Direktör Değişikliği İle Umutlar Tükendi

Atakaş Hatayspor, Rıza Çalımbay döneminde de istenen başarıyı yakalayamayarak ligin son sırasında kaldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:19
Atakaş Hatayspor'da Teknik Direktör Değişikliği İle Umutlar Tükendi

Hatayspor'da Teknik Direktör Değişikliği Yetersiz Kaldı

Süper Lig'in zorlu mücadelesinde, Atakaş Hataysporda teknik direktör değişikliği beklenen başarıyı getirmedi. Sezona Özhan Pulat yönetiminde başlayan bordo-beyazlı ekip, 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak tam anlamıyla kötü bir grafik sergiledi. Ligin 4. haftasında Samsunspor karşısında yaşanan yenilgi sonrası Pulat ile yollar ayrıldı ve Rıza Çalımbay ile anlaşıldı.

Sezondaki Başarılar ve Yetersizlikler

Çalımbay ile 12 maçta 1 galibiyet elde eden Hatayspor, sezonun 17 haftalık sürecini yalnızca 9 puanla 18. sırada tamamladı. Takım, sezonun ilk galibiyetini Gaziantep FK'ye karşı 3-1'lik skorla 9 Kasım'da aldı. Ancak, bu galibiyet, 167 günlük bir galibiyet hasretinin sona ermesini sağladı.

Çalımbay'ın Görev Süresi Kısa Oldu

Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iç saha maçlarını Mersin'de oynamak zorunda kalarak taraftarından uzak kaldı. Çalımbay yönetiminde 12 maçta elde edilen sonuçlar, 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sınırlı kalınca, yollar ayrıma kararı alındı.

Gol Sorunu Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, toplamda 16 karşılaşmada 14 gol atarak ligin en düşük gol atma yüzdesine sahip takımlarından biri oldu. Takımın en golcü isimleri ise Vincent Aboubakar ile Carlos Strandberg oldu; her ikisi de 3 golle takımın en çok skora katkı yapan oyuncuları arasında yer aldı.

Kalecilikte Erce Kardeşler Öne Çıktı

Sezonun ilk bölümünde takımın en fazla süre alan oyuncusu kaleci Erce Kardeşler oldu. Tüm maçlarda forma giyen Erce, sahada toplamda 1440 dakika kalarak takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Onu 1359 dakikayla Lamine Diack ve 1198 dakikayla Marcelin Kilama takip etti.

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