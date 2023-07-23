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Atakaş Hatayspor, Düzce'de Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Atakaş Hatayspor, Düzce'de Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor. İkinci etap kamp çalışmaları kapsamında Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yüksek toplarda kafa vuruşuyla minyatür kalelere gol atmak için yarıştı. Oyuncular; top kapma, pas ve pres çalıştıktan

Atakaş Hatayspor, Düzce'de Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Düzce'de devam etti. İkinci etap kamp çalışmaları kapsamında Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yüksek toplarda kafa vuruşuyla minyatür kalelere gol atmak için yarıştı. Oyuncular; top kapma, pas ve pres çalıştıktan sonra taktik ağırlıklı çalışmayla idmanı tamamladı. Öte yandan Atakaş Hatayspor, yarın saat 16.00'da kamp yaptığı tesiste VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.

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